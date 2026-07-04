Peskov: Ako Zelenski želi sastanak sa Putinom neka dođe u Moskvu

Sputnik pre 1 sat
Peskov: Ako Zelenski želi sastanak sa Putinom neka dođe u Moskvu

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prokomentarisao je izjavu šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog da je spreman da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom u Konstantinovki, pokušavajući tako da demantuje vest da je ovaj grad u potpunosti pod ruskom kontrolom.

Govoreći o situaciji na frontu, Peskov je ocenio da je zauzimanje Konstantinovke „veoma važna pobeda“ ruskih snaga. „To su utvrđeni položaji koji su od 2014. godine betonirani i za koje je ukrajinska strana bila uverena da su potpuno neosvojivi. Naši vojnici su dokazali suprotno“, rekao je Peskov. On je dodao da će se specijalna vojna operacija nastaviti.
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