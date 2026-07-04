Ruski ambasador u BiH: Svi moraju da budu svesni stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

Sputnik pre 51 minuta
Ruski ambasador u BiH: Svi moraju da budu svesni stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je danas u Bratuncu na centralnoj komemoraciji povodom obeležavanja 34 godine od srpskog stradanja u srednjem Podrinju i Birču, da ne sme da se zaboravi tragično stradanje Srba na ovom području.

"Svi moraju biti svesni tragičnih stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču", istakao je Kalabuhov. On je rekao da vidi želju za većom saradnjom Republike Srpske i Ruske Federacije, iako već postoje određena dostignuća u tom pogledu. "Nadam se da ćemo da produžimo saradnju na svim nivoima, a posebno u odbacivanju falsifikovanja istorije i potvrdi naših činjenica. Nadam se da ćemo biti svedoci novih dostignuća u našoj saradnji", izjavio je Kalabuhov
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