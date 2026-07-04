Srpski patrijarh u Bratuncu: Ne smemo zaboraviti nevine žrtve, ali ni izgubiti veru, ljubav i istinu

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu, u okviru obeležavanja 34. godišnjice stradanja srpskog naroda u srednjem Podrinju i Birču. On je poručio kako ne smemo zaboraviti nevine žrtve, ali ni izgubiti veru, ljubav i istinu.

Naša vera je naša lična karta. Ta pravoslavna vera u našem narodu učinila je da budemo narod dostojan imena Hristovog, rekao je patrijarh Porfirije tokom služenja liturgije u porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Bratuncu. „Kroz vekove smo prolazili kroz razna iskušenja, često imali okupatore, ali u isto vreme oni nisu mogli da nam uzmu ono što je u nama, što je naše biće. Gubili smo i teritoriju, i domove i zemlje, ali smo uvek ostali ono što jesmo. I u