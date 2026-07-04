Veliki požar u Kelebijskoj šumi: Vatra zahvatila oko 10 hektara šumskog pojasa

Subotica.com pre 7 sati
Veliki požar u Kelebijskoj šumi: Vatra zahvatila oko 10 hektara šumskog pojasa

Požar koji je danas izbio u Kelebijskoj šumi zahvatio je oko 10 hektara šumskog pojasa. U višesatnoj intervenciji učestvovala su 34 vatrogasca i dobrovoljca sa 15 vozila, a uprkos velikom broju intervencija tokom dana nije bilo povređenih.

Veliki požar koji je danas oko 11.30 časova izbio na prostoru Kelebijske šume lokalizovan je tek u večernjim časovima, nakon gotovo sedmočasovne borbe vatrogasaca sa vatrenom stihijom. Iako je požar u početku zahvatio oko tri hektara niskog rastinja i suve trave, usled nepovoljnih uslova brzo se proširio i na šumski pojas, zahvativši ukupno oko 10 hektara. Na intervenciji su bila angažovana 19 vatrogasaca-spasilaca iz Vatrogasno-spasilačkog bataljona Subotica sa 10
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