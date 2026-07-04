Anastasija Cvetković poražena odmah na startu Vimbldona, propustila meč loptu protiv Kineskinje!

Talentovana srpska teniserka, Anastasija Cvetković poražena je danas na samom startu juniorskog Vimbldona od Jihan Ću iz Kine posle velike borbe i drame u tri seta koja je potrajala oko dva sata i 10 minuta - 1:2 (6:3, 1:6, 6:7).

Ostaje žal za ovakvim rezultatom, pošto je Anastasija bila postavljena šestu nositeljku na čitavom turniru, a pored toga je meč i sjajno otvorila, pošto je u prvom setu rivalki prepustila samo dva gema. Ipak, došlo je do velike promene u nastavku, pošto je Kineskinja snažno uzvratila tokom drugog seta kada je našoj Anastasiji prepustila samo jedan gem. U trećem setu je već bilo dosta drame, o čemu svedoči i sam rezultat. Imala je ogromnu šansu da završi meč