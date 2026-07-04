Evo šta je osvojio pobednik Pinkovih zvezda, Mitrovići se ozbiljno otvorili: Uručen mu ček od vrtoglave sume

Stefan Cekić osvojio je vrednu nagradu kao pobednik Pinkovih Zvezda 2026.

Njemu su voditelji uručili statuu, kao i ček. Stefan je dobio ček od 30.000 evra kao i staklenu statuu. Na pitanje na šta će potrošiti nagradu, za "Blic" je uzbuđeno rekao: - Ništa nisam planirao nisam ni očekivao ovo, ne znam na šta ću potrošiti nagradu. - Ja bih ga savetovao da uloži u karijeru - rekao je Desingerica koji mu je bio mentor. Stefan Cekić rekao je da nije očekivao pobedu u "Pinkovim zvezdama", kao i da mu je pored supruge i porodice, najveća podrška