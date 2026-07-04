Hrvate će ova poruka zabrinuti, selektor sa aerodroma poručio: "Kraj jedne ere, velike priče..."

Fudbalska reprezentacija Hrvatske je ispala u šesnaestini finala Svetskog prvenstva od Portugala posle jedne od najzanimljivijih utakmica na Mundijalu.

Tako su Vatreni morali ranije kući, nakon što su 2018. osvojili srebro, a četiri godine kasnije bronzanu medalju. Na aerodromu je priređen doček, na kojem se medijima obratio Zlatko Dalić, selektor Hrvatske. - Morali smo, trebalo je i zaslužili smo više. Mislim da smo odigrali dobar turnir, pokazali da možemo, ali nije sve išlo na našu stranu. Nekad pobediš, nekad izgubiš. To je život, to je fudbal. Po mom mišljenju, odigrali smo dobar turnir. Dve utakmice, protiv