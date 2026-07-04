Novo veliko iznenađenje na Vimbldonu, Filipinka izbacila Igu Švjontek u trećem kolu!

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs
Novo veliko iznenađenje na Vimbldonu, Filipinka izbacila Igu Švjontek u trećem kolu!
Poljska teniserka, Iga Švjontek inače treća na planeti doživela je veoma neprijatno iznenađenje, pošto je eliminisana u trećem kolu od Aleksandre Eale sa Filipina u dva seta u meču koji je potrajao malo više od dva sata - 2:0 (7:6, 6:2)! Sjajna Eala, koja polako, ali sigurno postaje nova zvezda svetskog tenisa, uspela je da dođe do jedne od najvećih pobeda u karijeri protiv Švjontekove, za koju se još jednom potvrdilo da joj trava nikako ne leži. Treća teniserka
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Iznenađenje na Vimbldonu - eliminisana druga teniserka sveta

Iznenađenje na Vimbldonu - eliminisana druga teniserka sveta

RTS pre 1 sat
Novak Đoković i Safjulin dobili termin na Centralnom terenu

Novak Đoković i Safjulin dobili termin na Centralnom terenu

Euronews pre 1 sat
Novak Đoković u osmini finala Vimbldona, protiv Romana Safijulina

Novak Đoković u osmini finala Vimbldona, protiv Romana Safijulina

Politika pre 33 minuta
Belgijanka iznenadila u Londonu: Mertens pobedila Ribakinu za plasman u osminu finala Vimbldona

Belgijanka iznenadila u Londonu: Mertens pobedila Ribakinu za plasman u osminu finala Vimbldona

Kurir pre 1 sat
Senzacija na Vimbldonu, kraj za drugu na svetu

Senzacija na Vimbldonu, kraj za drugu na svetu

Sportske.net pre 1 sat
Termin koji Novaku uopšte ne odgovara: Poznato kada Đoković i Safiulin igraju meč osmine finala Vimbldona

Termin koji Novaku uopšte ne odgovara: Poznato kada Đoković i Safiulin igraju meč osmine finala Vimbldona

Kurir pre 1 sat
Šok na Vimbldonu! Ribakina eliminisana u trećem kolu

Šok na Vimbldonu! Ribakina eliminisana u trećem kolu

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisVimbldonPoljska

Sport, najnovije vesti »

VIMBLDON UŽIVO Finalista Rolan Garosa ozbiljno preti posle izgubljenog trećeg seta

VIMBLDON UŽIVO Finalista Rolan Garosa ozbiljno preti posle izgubljenog trećeg seta

Nova pre 8 minuta
Legenda postaje novi selektor "vatrenih", veliki udarac za Francusku

Legenda postaje novi selektor "vatrenih", veliki udarac za Francusku

Nova pre 8 minuta
Filipinka šokirala Švjontek, Vimbldon će dobiti novu šampionku

Filipinka šokirala Švjontek, Vimbldon će dobiti novu šampionku

Sportske.net pre 8 minuta
"Ko to ne razume, teško je!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu

"Ko to ne razume, teško je!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu

Večernje novosti pre 3 minuta
A ko će ostati u Partizanu?

A ko će ostati u Partizanu?

Sportske.net pre 33 minuta