Novo veliko iznenađenje na Vimbldonu, Filipinka izbacila Igu Švjontek u trećem kolu!

Poljska teniserka, Iga Švjontek inače treća na planeti doživela je veoma neprijatno iznenađenje, pošto je eliminisana u trećem kolu od Aleksandre Eale sa Filipina u dva seta u meču koji je potrajao malo više od dva sata - 2:0 (7:6, 6:2)! Sjajna Eala, koja polako, ali sigurno postaje nova zvezda svetskog tenisa, uspela je da dođe do jedne od najvećih pobeda u karijeri protiv Švjontekove, za koju se još jednom potvrdilo da joj trava nikako ne leži. Treća teniserka