Ovako izgleda put Novaka Đokovića do titule Vimbldona, ovo su svi parovi osmine finala

Muški parovi osmine finala Vimbldona

Vrlo uzbudljiv drugi dan trećeg kola Vimbldona priredio nam je dva iznenađenja i prolaske tenisera izvan najboljih sto do četvrte runde! To su uradili mladi Britanac Artur Feri protiv Zizua Bergsa, odnosno Grigor Dimitrov u duelu protiv Matea Beretinija. Dva spektakularna duela, ali i ostatak programa priredili su nam dosta kvalitetnog tenisa, a dobili smo i sve parove osmine finala, koja kreće već u nedelju. Da se podsetimo, Novak Đoković igra od 14:30 protiv Rusa