Postigao najbolji gol SP protiv Argentine, pa otrčao u zagrljaj prelepe devojke, pronašli smo lepoticu

Ko je Sidni Lopeš Kabral?

Pretposlednji učesnik osmine finala Svetskog prvenstva postala je reprezentacija Argentine, koja je posle produžetaka pobedila Zelenortska Ostrva sa 3:2 i tako zakazala duel protiv Egipta. Lionel Mesije postigao svoj dvadeseti gol, ostao bez rekordne asistencije, a osim njega i Lisandra Martineza, koji je imao pogodak i asistenciju, duel je obeležio gol Kape Verdea za 2:2. Igrao se 103. minut kada je Sidni Lopeš Kabral zategao loptu iskosa sa leve strane, pogodio