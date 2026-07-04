Stefan Cekić je ovogodišnji pobednik Pinkovih zvezda! Delirijum na bini, u njegove ruke ide 30.000 evra

Pobednik ovogodišnjih Pinkovih zvezda je Stefan Cekić.

Nakon višemesečnog takmičenja, večeras je završena još jedna sezona Pinkovih zvezda, a publika je svojim glasovima odlučila ko će poneti titulu pobednika. Najviše glasova publike osvojio je Stefan koji se takmičio pod rednim brojem 11 u velikom finalu te je uspeo nadmaši konkurenciju i zasluženo odnese pobedu u jednoj od najgledanijih muzičkih emisija. Mentori su pred sam kraj izašli sa kandidatim na binu te ih zagrlili i pružili im podršku do samog kraja. Inače