Tramp: Smrtonosna pretnja nadvila se nad Amerikom!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug.rs
Tramp: Smrtonosna pretnja nadvila se nad Amerikom!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je na proslavi 250. godišnjice američke nezavisnosti da je komunizam "smrtonosna pretnja američkoj slobodi", "neprijatelj Ustava" i temelja na kojima je država izgrađena.

Govoreći ispred Nacionalnog spomenika Maunt Rašmor u Južnoj Dakoti, Tramp je pozvao građane na jedinstvo u borbi protiv ove ideologije, naglašavajući da će Amerika "pobediti komunizam". U svom dramatičnom obraćanju, predsednik SAD je direktno povezao predstojeće političke procese sa odbranom tradicionalnih američkih vrednosti, pozivajući republikance da na predstojećim izborima zadrže političku većinu kako bi se suprotstavili ovim pretnjama. Prema njegovim rečima,
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