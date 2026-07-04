"Ko to ne razume, teško je!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu

Večernje novosti pre 1 sat
"Ko to ne razume, teško je!" Lionel Skaloni se oglasio posle pobede Argentine na Mundijalu

MNOGO teže nego što se očekivalo Argentina je pobedila Zelenortska Ostrva (3:2) posle produžetaka. Zadovoljan posle plasmana u osminu finala Svetskog prvenstva 2026 bio je selektor "gaučosa", Lionel Skaloni.

FOTO: Tanjug/AP/Rebecca Blackwell On je istakao da laki protivnici ne postoje, što se najbolje videlo u tom duelu. - Bila je to zaista teška utakmica, ali uvek treba gledati ono pozitivno. Ovaj tim nikada ne odustaje. Moram da odam priznanje i našem protivniku, istina je da, kada ljudi kažu da ne postoje laki protivnici, Zelenortska Ostrva su pokazala da su odlična ekipa - rekao je Skaloni za sajt Međunarodne fudbalske federacije (FIFA). Južnoamerička selekcija je
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