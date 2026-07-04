„Komunistička pretnja se vraća“ Tramp diže uzbunu: Američki identitet na udaru, možete biti komunista ili patriota!

Večernje novosti pre 53 minuta
„Komunistička pretnja se vraća“ Tramp diže uzbunu: Američki identitet na udaru, možete biti komunista ili patriota!

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp upozorio je danas na oživljavanje "komunističke pretnje" i upozorio da je američki identitet "pod napadom komunističkih ideja".

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon U patriotski intoniranom govoru povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti održanom u podnožju nacionalnog spomenika na planini Rašmor, Tramp je veličao američku kulturu, ciljajući na "radikale, ekstremiste koji napadaju američku istoriju", prenosi CBS News. - Sada dolazi do ponovnog oživljavanja komunističke pretnje u našoj zemlji, uključujući i pretnji koje dolaze od pridošlica u našu zemlju. Oni prihvataju ideje potpuno
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