Prenos, Kanada-Maroko! Bitka u Hjustonu za četvrtfinale Svetskog prvenstva! Domaćin piše istoriju!

Sva dešavanja sa utakmice između Kanade i Maroka pratite uživo iz minuta u minut na našem portalu.

AP Photo/David J. Phillip STADION: Enerdži u Hjustonu. SUDIJA: Majkl Oliver (Engleska). ŽUTI KARTON: Halhal. KANADA: Krepo - Džonston, De Fužerol, Bombito, Larea - Bjukenan, Sigur, Eustakio, Ahmed - Dž. Dejvid, Oluvaseji MAROKO: Bono - Mazraui, Halhal, Diop, Hakimi - El Ajnaui, Buadi - El Kanus, Unahi, Dijaz - Saibari (22. Rahimi). 28. minut - Evo prvog šuta Marokanaca na gol Kanade, brani Krepo pokušaj Rahimija, tek što je ušao umesto Saibarija. 23. minut - Idemo