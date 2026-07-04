Zverev je u neverovatnoj seriji: Nemac nastavlja da ređa pobede na grend slem turnirima

REĐA pobede na grend slemovima Aleksander Zverev. Posle trijumfa na Rolan Garosa, ostvario je treći vezani trijumf na Vimbldonu.

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth On je bez problema pobedio Amerikanca Markos Girona sa 6:2, 7:6(4), 6:4 i domogao se osmine finala. Koliko je Nemac bio dominantan najbolje se vidi po tome što je izgubio samo jednom svoj servis i to u trećem setu. Zverevu je ovo bila 10. vezana pobeda na grend slem turnirima i nema sumnje da je jedan od favorita da ode do kraja u Londonu. Trenutno treći igrač sveta će u osmini finala igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke. BONUS