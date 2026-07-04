„Mnogo sam srećan“: Vučić govorio o „Osmehu Vojvodine“ i auto-putu do Zrenjanina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je brza saobraćajnica „Osmeh Vojvodine“ veoma važna za sever Srbije i dodao da će, kada bude završen i auto-put Beograd – Zrenjanin i Zrenjanin – Novi Sad, sve glavne saobraćajnice u Vojvodini suštinski biti rešene.

– Mnogo sam srećan, ovo je strašno važno za sever Srbije – Osmeh Vojvodine i ne samo zbog linije koju povlačite na karti kada pogledate trajektoriju, kada pogledate putanju ove brze saobraćajnice, već i zbog prirode onoga što donosi ovaj divni put – kazao je Aleksandar Vučić tokom obilaska radova na deonici od Bačkog Brega do Srpske Crnje, a prenosi Tanjug. Podsetio je da će brza saobraćajnica „Osmeh Vojvodine“ biti duga ukupno 185,5 kilometara. – Od ogromnog je