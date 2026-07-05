Đoković u četvrtfinalu, Federer ostao iza na večnoj listi! "Ko to uspe, on je pobednik"

Srpski teniser Novak Đoković savladao je Romana Safijulina i plasirao se u četvrtfinale Vimbldona.

Sedmostruki osvajač je pobedio 132. igrača planete sa 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:3 posle tri sata i 25 minuta igre. Eliminisao je igrača, koji je do ove runde stigao preko Rubljova, Van de Zandshulpa, Fonseke, ostvarivši četvrti trijumf u isto toliko međusobnih mečeva. Nije mu bilo nimalo lako. U prvom setu je morao da se vraća od 2:5, dok je treći period izgubio. Đoković će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Feliks Ože-Aljasim – Alehandro Davidovič Fokina. Novak