Mbape: "Mislili su da ćemo izaći u odelima - znamo kako se igra i prljav fudbal"

Kapiten Francuske Kilijan Mbape nastavio je da ispisuje istoriju SP, jer bio centralna figura meča 1/8 finala protiv Paragvaja.

Fudbaleri Francuske pobedili su Paragvaj minimalnim 1:0, au četvrtfinale "trikolori" su otišli uz mnogo muka slavili u Filadelfiji, a jedini strelac bio je Kilijan Mbape iz penala u 70. minutu. Ovim golom Mbape je stigao je do ukupno 19 pogodaka na Mundijalima u isto toliko odigranih utakmica, pa ga sada samo jedan gol deli od Lionela Mesija na večnoj listi strelaca SP. Još impresivniji je podatak da je Mbape od Svetskog prvenstva 2018. godine postigao 11 golova u