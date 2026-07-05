Teheran bruji o jednom pitanju: Naslednika nema na očevom ispraćaju FOTO

B92 pre 6 minuta
Teheran bruji o jednom pitanju: Naslednika nema na očevom ispraćaju FOTO

Dok milioni ljudi odaju poslednju počast Aliju Hameneiju, odsustvo njegovog sina Modžtabe podgrejalo je spekulacije da je ranjen.

Zvaničnom ispraćaju vrhovnog iranskog vođe Alija Hameneija u Teheranu nije prisustvovao njegov sin Modžtaba Hamenei, što je podstaklo nove spekulacije o njegovoj sudbini. Sahrana ajatolaha Alija Hameneija počela je u petak i trajaće sedam dana širom Irana i Iraka, a vlasti procenjuju da će joj prisustvovati između 12 i 20 miliona ljudi, prenosi BBC. Verski obred u teheranskom kompleksu Grand Mosala predvodio je šiitski verski poglavar Džafar Sobani. Prisustvovala
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