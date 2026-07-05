Francuska preživela 'mračne veštine' Paragvajaca, Mbape nastavlja poteru za Mesijem

BBC News pre 1 sat

Reuters/James Lang Brojni verbalni dueli su viđeni na meču Paragvaja i Francuske, poput ovog u kojem se Kilijan Mbape smeje posle reči koje mu upućuje Matijas Galarza

Francuska je dominantno stigla do osmine finala, na svakoj od prve četiri utakmice na Muindijalu postigla je makar tri gola, a onda je naišla na žilavi Paragvaj.

Južnoamerikanci su dobrom odbranom, ali i grubim, ponekad i nesportskim potezima, pokušavali da zaustave francuske napadače, po mnogima najbolje na ovom turniru.

Laktovi u rebra, klizeći startovi, povlačenje za dresove, šake u lice - svime su se Paragvajci služili protiv viceprvaka prethodnog Svetskog prvenstva i to im je donosilo rezultat većim delom meča, sve do 70. minuta.

Selekcija Gustava Alfara na kraju je pala od sopstvenog oružja, pošto je vezista Dijego Gomez oborio francusko krilo Dezirea Duea u šesnaestercu, a uzbekistanski sudija Ilgis Tantašev je posle gledanja snimka pokazao na belu tačku.

Gustavo Velaskez, defanzivac Paragvaja, čak je pokušao da kopačkom uništi travu na mestu sa kojeg se izvodi jedanaesterac, ali nije pomoglo.

Kilijan Mbape pogodio je iz penala i doneo pobedu Francuskoj, čime se ponovo izjednačio sa Argentincem Lionelom Mesijem na vrhu liste strelaca ovog Mundijala - obojica imaju po sedam pogodaka.

Paragvajci su na ovom meču prikazali „sve mračne veštine koje možete iskoristiti", kazao je za BBC Pet Nevin, bivši škotski reprezentativac.

Francuski selektor Didije Dešam posle meča je otkrio da je „bilo i uvreda sa protivničke klupe, bez kojih je meč mogao i da prođe".

REUTERS/Jeenah Moon Napetosti su obeležile meč Francuske i Paragvaja

REUTERS/Mike Segar Fudbaleri Paragvaja su u suzama napustili teren posle poraza, ali su ostavili odličan utisak na Mundijalu, posebno zbog eliminacije Nemačke u šesnaestini finala

Francuska će u četvrtfinalu na Maroko, koji je bio bolji od Kanade u prvoj utakmici osmine finala Mundijala (0:3).

Biće to repriza polufinala Mundijala u Kataru 2022, kada su Francuzi bili bolji, ali su kasnije poraženi u finalu od Argentine.

Apsolutni heroj Marokanaca protiv Kanade bio je Azedin Unahi, vezista španske Đirone, koji je u postigao dva gola, dok je Braim Dijaz, napadač madridskog Reala, imao dve asistencije.

Kanađani su, uprkos ispadanju, ostvarili najbolji mundijalski rezultat prolaskom grupe, a onda i pobedom u šesnaestini finala nad Južnoafričkom Republikom.

U nedelju u 22 sata na teren će Brazil i Norveška, dok u dva sata posle ponoći domaćin Meksiko igra protiv Engleske.

Reuters/Maria Lysaker Azedin Unahi sa dva gola doneo je plasman u četvrtfinale reprezentaciji Maroka

Reuters/Troy Taormina Marokanski navijači imali su mnogo razloga da slave u Hjustonu...

Sudar sambe i Vikinga, Engleska u grotlu Meksiko Sitija

Od svih domaćina, makar na papiru, najteži zadatak imaće Meksiko, koji do četvrtfinala mora da pokuša da stigne preko favorizovane Engleske.

Engleze predvodi sjajni napadač Bajerna Hari Kejn, koji je dosad postigao već pet golova na turniru, a želeće da tu brojku uveća u Meksiko Sitiju u noći između nedelje i ponedeljka.

Neće mu biti lako - Meksiko je najbolji defanzivni tim Svetskog prvenstva, pošto ni u tri meča grupne faze, ni u prvom eliminacionom kolu protiv Ekvadora nije primio gol.

Uz ogromnu podršku domaće publike, Meksikanci žele da dođu do četvrtfinala i izjednače najbolji rezultat nacije na svetskim prvenstvima.

REUTERS/Lisi Niesner Meksikanci su burno proslavili pobedu protiv Ekvadora

Brazil se provukao u šesnaestini finala protiv upornih Japanaca, iako igrom nije oduševio, ali najtrofejnija selekcija u istoriji Mundijala sada će imati još teži zadatak.

U nedelju od 22 sata će na teren stadiona Njujork/Nju Džersi protiv zahuktale Norveške predvođene Erlingom Halandom, jednim od najboljih napadača sveta, ali i ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

Ima li iskusni brazilski selektor Karlo Anćeloti keca u rukavu kojim bi mogao da zaustavi norveški napad, jedan od najefikansijih na turniru?

Hoće li Nejmar dobiti priliku da zaigra i podseti na magiju koju je umeo da prospe na prethodnim prvenstvima?

I da li je Norveška konačno stasala za ozbiljniji rezultat na velikim takmičenjima?

Mnogo je pitanja, a odgovori će stići u nedelju oko ponoći.

Iako je to jedan od najaktraktivnijih duela osmine finala Mundijala, šou bi, makar prema očekivanjima, trebalo da ukradu Španci i Portugalci.

Pirinejski derbi poslastica, 'autoput' za Argentinu

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Još jedan domaćin, Amerika, sanja velike snove sa argentinskim trenerom Maurisiom Poketinom, koji je kod poslovično nezainteresovanih Amerikanaca probudio strast za fudbalom.

Njegov tim će imati veliku podršku u noći između ponedeljka i utorka (dva sata), kada izlazi na megdan Belgiji u Sijetlu, ali neće imati prvog napadača Falorina Baloguna, koji je dobio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine u prethodnoj utakmici.

Belgijanci su u prvoj eliminacionoj rundi bili gotovo prežaljeni, imali su dva gola zaostatka protiv Senegala na manje od pet minuta do kraja meča.

Ali izveli su čudesan preokret, iako je utisak mnogih da su Senegalci gotovo sami sebe pobedili.

Ovo je verovatno poslednja prilika za belgijsku generaciju koju predvode Kevin Debrujne, Romelu Lukaku i Tibo Kurtoa da napravi nešto veliko, jer su sva trojica duboko u četvrtoj deceniji.

Reuters/David Gonzales Mnogi veruju da je selektor Maurisio Poketino najzaslužniji za dobru igru Amerike na turniru, a Belgija je nova prepreka na putu

Derbi Pirinejskog poluostrva donosi okršaj dva ponajbolja vezna reda na Svetskom prvenstvu, a onaj koji bude bolji verovatno će doneti pobedu svojoj reprezentaciji.

U centru pažnje biče i Kristijano Ronaldo, kome bi to mogao da bude poslednji meč u reprezentativnoj karijeri, ukoliko Portugal izgubi.

Tokom turnira je bilo mnogo rasprava oko toga da li je 41-godišnja superzvezda oružje ili teg oko nogu ekipe selektora Roberta Martineza.

Mnogi ga kritikuju zbog sebičnosti, a Martineza zbog ronaldocentrične igre tima, za koji mnogi veruju da je bolji bez njega.

Ronaldo je uprkos svemu dosad postigao tri gola.

Isto toliko dao je Španiji u nezaboravnom duelu na Svetskom prvenstvu 2018, koji je završen rezultatom 3:3.

Ako bi tako nešto ponovio u meču koji počinje u ponedeljak u 21 sat, kritičari bi verovatno, makar na kratko, morali da zaćute.

EDUARDO LIMA/EPA/Shutterstock Kristijano Ronaldo postigao je tri gola na Mundijalu, ali trpi i brojne kritike

Možda i najmanje pažnje privlači duel Kolumbije i Švajcarske, koja je u šesnaestini finala pobedom protiv Gane probila led - posle čak 88 godina pobedila je u jednom eliminacionom mundijalskom meču.

Kolumbijci su ostavili odličan utisak dosad, primili su samo jedan gol u ubedljivoj pobedi protiv Uzbekistana (3:1), a pobedili su sve osim utakmice sa Portugalom u grupi (0:0).

Ima li još vatre u nogama Hamesa Rodrigeza, iskusne zvezde tima koji igra treći, verovatno i oproštajni Mundijal?

Hoće li prevagu odneti brzi, talentovani, kreativni i temeperamentni Kolumbijci, ili disciplinovana, taktički pedantna Švajcarska, koja je postala etalon za stabilnu evropsku reprezentaciju koja učestvuje na svim velikim takmičenjima, često prolazi grupe, ali uvek zastane na početku eliminacione faze?

REUTERS/Paul Childs Lionel Mesi postigao je sedmi gol na ovom Mundijalu, a ukupno 20 na svim svetskim prvenstvima

Istog dana (18 sati) na teren će i Argentina predvođena čudesnim Lionelom Mesijem, koji i sa 39 godina dominira na Svetskom prvenstvu, čiji je najbolji strelac sa sedam golova.

Argentinci imaju, smatraju mnogi ljubitelji fudbala, autoput do polufinala, gde bi mogla da ih sačeka Engleska ili Meksiko.

Ali, pre toga u osmini finala moraju da prođu Egipat predvođen Mohamedom Salahom, legendom engleskog Liverpula, na stadionu u Atlanti.

Ukoliko taj test polože, čeka ih bolji iz duela Švajcarske i Kolumbije.

Svi ponovo čekaju da Lionel Mesi oduševi planetu novim golovima i rekordima na njegovom šestom, verovatno i oproštajnom Mundijalu.

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(BBC News, 07.05.2026)