Vatromet, preleti i ekstremna vrućina: Amerika proslavila 250 godina postojanja

BBC News pre 1 sat | Bernd Debusman Mlađi; Nardin

Getty Images Ljudi posmatraju vatromet na skupu povodom obeležavanja Četvrtog jula u Vašingtonu

Sjedinjene Američke Države proslavile su 250. godišnjicu postojanja uz vatromet, prelete vojnih i civilnih letelica, dok se veliki deo zemlje već danima suočava sa snažnim i iscrpljujućim toplotnim talasom.

„Američki san se vratio“, poručio je predsednik SAD Donald Tramp okupljenima na Nacionalnoj aleji (National Mall) u Vašingtonu, gde je zbog vremenskih uslova kasnio početak svečanog skupa.

Nakon obraćanja usledio je, prema navodima organizatora, najveći vatromet ikada priređen u Americi.

Savezni praznik 4. jul obeležava godišnjicu potpisivanja Deklaracije o nezavisnosti 1776. godine, kada je 13 američkih kolonija formalno prekinulo britansku vlast.

U politički duboko podeljenoj zemlji, Tramp se suočio s kritikama protivnika koji mu zameraju da je jubilej stavio u središte svoje političke agende.

Kritike su dodatno pojačane nakon pokretanja manifestacije Freedom 250 (Sloboda 250), koja se organizuje odvojeno od zvaničnog programa 'Amerika 250'., uspostavljenog odlukom Kongresa.

Reuters

Trampovo obraćanje, u kojem se osvrnuo na teme koje poslednjih meseci dominiraju njegovom političkom agendom: protivljenje komunizmu, podršku zakonu Save America Act (Spasite Ameriku) i pravo građana na posedovanje oružja – završeno je neposredno pre ponoći na manifestaciji 'Sloboda 250'.

„Neka živi ideja nezavisnosti“, poručio je okupljenima.

„Neka traje zauvek, doveka. Uvek ćemo biti na vrhu, nikada nećemo dozvoliti da naša zemlja posrne i uvek ćemo biti najbolji.“

Na kraju govora ocenio je da je 'ovo tek svitanje zlatnog doba Amerike' i dodao da je njena sudbina 'zapisana Božjom voljom'.

Veliko finale vatrometa obeležila je serija snažnih eksplozija koje su kulminirale spektakularnim završetkom dugo najavljivanog programa. Oko jedan sat posle ponoći, nekoliko hiljada okupljenih na Kapitol Hilu pozdravilo je vatromet aplauzom, a zatim se, po slaboj kiši, uputilo ka izlazima.

https://youtu.be/WL0EggnsA7o

Proslava, koja je obuhvatila prelet letelica – među kojima i novi predsednički avion Air Force One – koncert, Trampov govor i vatromet, kasnila je zbog oluje i grmljavine koja je primorala vlasti da evakuišu Nacionalnu aleju u Vašingtonu.

Organizatori manifestacije 'Sloboda 250' pozvali su učesnike događaja Salute to America, Great American State Fair i FIFA navijačke zone da privremeno potraže zaklon u obližnjim zgradama. Tokom dana, glavni grad SAD suočavao se sa temperaturama koje su dostizale 37 stepeni.

Istovremeno, ulicama Vašingtona marširalo je oko 400 pripadnika nacionalističke organizacije Patriot Front, noseći američke zastave i krećući se u formaciji.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama, kao i na Telegram kanalu same organizacije, prikazuju maskirane članove u uniformama kako marširaju u blizini zgrade Kapitola i železničke stanice Union Station, glavnog putničkog železničkog čvorišta u gradu.

Patriot Front osnovan je 2017. godine nakon nasilja na skupu Unite the Right u Virdžiniji, kada se izdvojio iz druge krajnje desničarske organizacije.

Reuters

Reuters

Koncerti i ceremonije naturalizacije

U okviru dvostranačkog programa obeležavanja jubileja 'Amerika 250', zajednice širom Sjedinjenih Država organizovale su manifestaciju America's Block Party, uz brojna lokalna okupljanja i proslave.

Muzički programi održani su na više poznatih lokacija. Na njujorškom Tajms skveru nastupili su Ne-Jo i Meri Džej Blajdž, u Los Anđelesu publiku su zabavljali bend The Smashing Pumpkins i Čaka Kan, dok su u Filadelfiji nastupili Kristina Agilera i Vil Smit.

U Filadelfiji, gradu koji se često naziva „kolevkom Amerike“ jer je u njemu potpisana Deklaracija o nezavisnosti, članovi Kongresa okupili su se ove sedmice u Istorijskoj dvorani nezavisnosti (Independence Hall) kako bi obeležili godišnjicu glasanja za američku nezavisnost 1776. godine.

Iznad takozvanog „grada bratske ljubavi“ organizovan je i svečani prelet letelica.

Filadelfija je istovremeno bila domaćin utakmice između Francuske i Paragvaja na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

EPA Vatromet na nebu iznad Bruklin mosta u Njujorku

Reuters Džoi Česnat pobednik je poznatog Međunarodnog takmičenja u jedenju hotdogova u Njujorku

Organizatori programa 'Amerika 250' položili su i vremensku kapsulu koja će biti otvorena za 200 godina.

U nju su, između ostalog, smešteni flaša koka-kole, primerak Ustava SAD sa potpisima, kao i predmeti koji predstavljaju svih 50 američkih saveznih država i teritorija pod jurisdikcijom Sjedinjenih Država.

Na imanju Maunt Vernon u Virdžiniji, nekadašnjoj rezidenciji prvog američkog predsednika Džordža Vašingtona, održana je ceremonija prijema novih državljana.

Tom prilikom 150 ljudi iz 50 zemalja sveta položilo je zakletvu i steklo američko državljanstvo.

Novi građani SAD položili su zakletvu vernosti, obavezujući se, između ostalog, da će poštovati i braniti Ustav Sjedinjenih Američkih Država.

U Njujorku je, u okviru proslave Dana nezavisnosti, održano tradicionalno takmičenje u brzom jedenju viršli, manifestacija koja se organizuje od 1972. godine.

Pobednik je ponovo bio Džoi Česnat, koji je osvojio 18. titulu nakon što je za deset minuta pojeo 66 viršli.

U ženskoj konkurenciji trijumfovala je Miki Sudo, koja je pojela 38 i tri četvrtine viršle, osvojivši tako 12. titulu na ovom takmičenju.

EPA Borbeni avioni F22 Raptor prate novi 'Air Force' predednički avion

Toplotni talasi i nestanci struje

Amerikanci su tokom proslave Dana nezavisnosti nastojali da pronađu osveženje usred iscrpljujućeg toplotnog talasa koji je zahvatio istočnu obalu SAD i zbog kojeg su brojne svečanosti ranije ove sedmice otkazane.

Organizatori Parade povodom Dana nezavisnosti, koju tradicionalno priređuje Nacionalna služba parkova u Vašingtonu, saopštili su u petak da se ovogodišnja manifestacija otkazuje zbog bezbednosnih razloga.

Zbog ekstremnih vremenskih uslova obustavljeni su i pojedini događaji u Nju Džerziju, Pensilvaniji i Merilendu, kao i u Koloradu.

Najviše temperature očekivale su se u Merilendu, Delaveru i Nju Džerziju, gde je živa u termometru mogla da dostigne čak 42 stepena.

Na Nacionalnoj aleji u Vašingtonu volonteri su okupljenima delili flaše vode iz ledenih posuda, pre nego što je sunčano vreme ustupilo mesto grmljavinskim olujama.

Prema podacima servisa PowerOutage, gotovo 750.000 korisnika na istoku zemlje ostalo je bez električne energije usled nevremena, dok je samo u Nju Džerziju bez struje bilo još oko 150.000 domaćinstava i poslovnih objekata.

Energetska kompanija DTE saopštila je da je više od 350.000 domova u saveznoj državi Mičigen ostalo bez napajanja nakon snažnog nevremena u petak uveče, praćenog udarima vetra brzine veće od 97 kilometara na sat.

Među državama koje su takođe bile pogođene nestancima struje i posledicama nevremena našle su se Pensilvanija, Ilinoi, Ohajo, Njujork i Viskonsin.

Mišljenja bivših predsednika

Povodom 250. godišnjice američke nezavisnosti, poruke su uputila i sva četvorica živih bivših predsednika Sjedinjenih Država.

Džo Bajden, prethodnik Donalda Trampa u Beloj kući, podsetio je na jedno od ključnih načela Deklaracije o nezavisnosti – da su svi ljudi stvoreni jednaki.

„Pre 250 godina izabrali smo taj put, ali tada je posao tek počeo, a ne bio završen“, poručio je Bajden, upozorivši da je ostvarenje američkog obećanja o jednakosti za sve i dalje proces koji nije okončan.

Barak Obama, prvi afroamerički predsednik SAD, ponovo je podelio delove govora koji je nedavno održao povodom otvaranja njegovog predsedničkog centra.

„Još mnogo toga treba učiniti kako bismo ostvarili ideale na kojima je ova nacija zasnovana“, rekao je Obama. „Svaka generacija mora da nastavi nedovršeni posao prethodne, da ga unapredi – štiteći ono što je ispravno, ispravljajući ono što nije i čineći našu zajednicu još bližom idealima kojima težimo.“

Četrdeset treći predsednik SAD Džordž V. Buš ocenio je da će narednih 250 godina američke istorije zahtevati od građana da budu „aktivni učesnici, a ne pasivni posmatrači“.

Amerikanci, kako je naveo, moraju da pokažu „stvarno interesovanje za stanje i dobrobit svoje zemlje, kao i zajednica u kojima žive“.

Njegov prethodnik Bil Klinton iskoristio je jubilej i za osvrt na aktuelne političke prilike u zemlji.

„Ovu godišnjicu obeležavamo u trenutku nove duboke podeljenosti, obnovljenih pitanja o budućnosti Amerike i njenoj ulozi u svetu, kao i ozbiljnih izazova sa kojima se suočavaju naše institucije i sama demokratija“, poručio je 42. predsednik Sjedinjenih Država.

U pripremi ovog izveštaja učestvovao je i novinar Kvasi Asiedu.

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(BBC News, 07.05.2026)