BIRODI: Institucije da ispitaju Vučićevu saradnju sa savetnikom Jergom Heskensom

Beta pre 2 sata

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je danas Ustavni sud i Agenciju za sprečavanje korupcije da ispitaju veze predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa savetnikom Jergom Heskensom i utvrde da li je došlo do prekoračenja ovlašćenja i nezakonitog lobiranja.

Ta organizacija tvrdi da angažovanje Heskensa zahteva transparentnost i institucionalno razjašnjenje svih činjenica.

"Ključno pitanje jeste da li je GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit bio upoznat sa činjenicom da je savetovanjem predsednika Republike saučestvovao u preuzimanju nadležnosti Vlade Srbije od strane Vučića, kao i da su postojali elementi koji mogu ukazivati na neregistrovano lobiranje", piše na sajtu.

BIRODI je saopštio da predsednik Srbije nije nadležan da se bavi vođenjem investicione ili ekonomske politike države.

"Nasuprot tome, član 123. Ustava Republike Srbije propisuje da Vlada utvrđuje i vodi politiku Srbije, izvršava zakone i druge opšte akte Narodne skupštine, usmerava i usklađuje rad organa državne uprave i vodi unutrašnju i spoljnu politiku", tvrdi ta organizacija.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN) pisala je da Jerg Heskens savetuje Vučića već 13 godina, a da ga plaća nemačka vlada, što otvara niz ustavnih, zakonskih i političko-bezbednosnih pitanja.

Taj medij pisao je o detaljima Heskensovog angažmana od 2020. do danas, tajnim sastancima i planovima o projektu Jadar pre i posle njegovog stopiranja, kao i sredstvima koja je Nemačka opredelila za podršku rudarenju u jeku studentskih protesta.

(Beta, 05.07.2026)