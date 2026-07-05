Najmanje osam osoba, među kojima četvoro dece, upucano na Koni Ajlendu u SAD

Beta pre 29 minuta

Najmanje osam ljudi, uključujući četvoro dece, ranjeno je iz vatrenog oružja tokom proslave američkog praznika Dana nezavisnosti u njujorškoj četvrti Koni Ajlend, javio je danas Ej-Bi-Si Njuz (ABC News), pozivajući se na njujoršku gradsku policiju.

Incident se dogodio kasno sinoć, a prema izveštajima jedna žena je u kritičnom stanju.

Među povređenima su dva muškarca, dve žene i četvoro dece, naveo je ABC. Prema policiji svi povređeni su prebačeni u bolnice, prenosi Gardijan.

Sedmoro je u stabilnom stanju dok je 21-ogodišnja žena u kritičnom stanju, navela je policija.

Na mestu incidenta nađeno je vatreno oružje ali da niko nije uhapšen.

(Beta, 05.07.2026)