Patrijarh SPC Porfirije i pastor Barns na Kosovu obilaze manastire, stigli u Pećku patrijaršiju

Beta pre 2 sata

 Patrijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije je popodne, sa pastorom Markom Bernsom, savetnikom za duhovna pitanja predsednika SAD Donalda Trampa, stigao na Kosovo, u Pećku patrijaršiju. 

Srpska pravoslavna crkva (SPC) je saopštila da je u porti Pećke patrijaršije, drevnog sedišta SPC, patrijarha Porfirija i pastora Bernsa dočekala je mati Haritina sa sestrinstvom manastira.

U saopštenju piše da su se oni poklonili ikoni Bogorodice Pećke i moštima arhiepiskopa i patrijaraha srpskih koje vekovima počivaju u manastiru koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine kao remek delo srpsko-vizantijske arhitekture. 

"Iz drevnog sedišta srpskih patrijarha prizivamo blagoslov Božji na sve ljude dobre volje, moleći se Gospodu da svima daruje mir, razumevanje i bratsku ljubav", rekao je patrijarh Porfirije.

SPC je na svom sajtu ranije najavila da sutra obići Visoke Dečane i druge srpske pravoslavne svetinje na Kosovu i Metohiji.

Patrijarh Porfirije i pastor Berns, sastali su se 3. jula u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, a potom su 4. jula prisustvovali parastosu stradalim Srbima u Bratuncu. 

(Beta, 05.07.2026)

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