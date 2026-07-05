Prognoza vremena za ponedeljak, 6. jul: Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.Najniža temperatura će se kretati od 12 do 18 stepeni, a najviša od 28 do 32 stepena.

U Beograu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Duvače slab do umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura će biti oko 18 stepeni, a najviša oko 29 stepeni.

U Srbiji će naredne sedmice biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom, koji se očekuju uglavnom u utorak i sredu. Dnevna temperatura biće u granicama proseka, u većini mesta od 26 do 31 stepen.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 6.juli 2026.

Osobama sa kardiovaskularnim obolјenjima se savetuje izvesna opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti problemi sa snom i razdražlјivost.

(Beta, 05.07.2026)