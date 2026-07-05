Zelenski: Borbe se nastavljaju za ukrajinski grad Kostjantinivku

Beta pre 1 sat

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da se borbe nastavljaju za Kostjantinivku, strateški važni grad u istočnoj Ukrajini, za koji je Kremlj objavio da ga je zauzeo.

"(Ruski predsednik Vladimir) Putin je već proglasio grad svojim, ali je jasno da se nikada neće usuditi da se tamo pojavi", rekao je Zelenski u svom dnevnom obraćanju na društvenim mrežama.

Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo ranije danas da je Ukrajina odbacila šestočasovni prekid vatre u Kostjantinivci, koji je trebalo da omogući Rusiji da preda tela ukrajinskih vojnika poginulih u akciji. Moskva je dugo nastojala da zauzme ovaj grad.

Ukrajinske vlasti su u subotu negirale rusko zauzimanje tog grada.

Generalštab ukrajinske vojske naveo je da njegove jedinice "nastavljaju da drže svoje položaje", uprkos situaciji opisanoj kao "teška" oko ove strateške lokacije.

Institut za proučavanje rata (ISW) je takođe ocenio da su tvrdnje Moskve u vezi sa Kostjantinivkom suprotne "svim raspoloživim dokazima o stvarnom obimu ruskog napretka u gradu".

(Beta, 05.07.2026)

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