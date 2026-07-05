Ceca Ražnatović poslala jaku poruku Orlićima pred finale sa Amerikom, preko mreža poručila: "Idemo hrabro po svetsko zlato"

Blic pre 16 minuta
Ceca Ražnatović poslala jaku poruku Orlićima pred finale sa Amerikom, preko mreža poručila: "Idemo hrabro po svetsko zlato"…

Ceca Ražnatović nikada nije krila koliko voli sport.

Amerikanci su sada favoriti sa sedam titula bez poraza. Mladi košarkaši Srbije uzrasta do 17 godina, popularni "Orlići", plasirali su se u veliko finale Svetskog prvenstva gde odmeravaju snage sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država, a sada se oglasila i Ceca Ražnatović, koja im je poželela sreću. Do borbe za svetsko zlato došli su nakon što su savladali domaćina turnira, ekipu Turske, rezultatom 76:71. Iako su Amerikanci izraziti favoriti u ovom meču, s
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