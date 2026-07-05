Dragana Kosjerina se oglasila iz ilegale: Nakon vesti da je Mirka Vasiljević uskočila kao njena zamena, raznežila sve: "Jači, srećniji, zaljubljeniji" (foto)

Blic pre 18 minuta
Dragana Kosjerina se oglasila iz ilegale: Nakon vesti da je Mirka Vasiljević uskočila kao njena zamena, raznežila sve: "Jači…

Prva emisija sa Mirkom je već snimljena, dok je Dragana Kosjerina objavila opuštajuće trenutke sa putovanja na društvenim mrežama.

Glumica je naglasila dobar i profesionalan odnos sa ljudima sa kojima snima emisiju, što joj uliva sigurnost i zadovoljstvo na setu. Mnoge je nedavno iznenadila vest da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da se nađe na poziciji voditeljke popularnog kviza "Ja volim Srbiju" umesto Dragane Kosjerine, koja je do sada bila na toj poziciji. Prva emisija sa Mirkom je već snimljena, dok se Kosjerina sad oglasila iz ilegale i sa putovanja podelila trenutke koje
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