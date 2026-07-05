Od jedne krave do farme i jedinstvenog likera od magarećeg mleka: Porodica Luka iz Dubovca se 30 godina bavi stočarstvom (video)

Blic pre 18 minuta
Od jedne krave do farme i jedinstvenog likera od magarećeg mleka: Porodica Luka iz Dubovca se 30 godina bavi stočarstvom…
Magarci i proizvodnja magarećeg mleka postali su važan deo gazdinstva zahvaljujući ideji pokojnog sina, a napravljeni su i jedinstveni proizvodi poput likera od magarećeg mleka Sav profit porodica Luka ulaže nazad u proizvodnju, prioritizujući razvoj imanja i nove proizvode umesto lične potrošnje Na pašnjacima uz Dunav, između prostranih livada, šume i reke, porodica Luka već gotovo tri decenije dokazuje da se od stočarstva i danas može živeti, ali samo uz mnogo
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