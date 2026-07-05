Počeo drugi dan ceremonije sahrane Alija Hamneija u Teheranu

Blic pre 1 sat
Počeo drugi dan ceremonije sahrane Alija Hamneija u Teheranu
Modžtaba Hamnei, koji je teško ranjen u napadu u kojem je poginuo njegov otac, od imenovanja za vrhovnog vođu nije viđen u javnosti, a njegovo zdravstveno stanje je podložno spekulacijama Suprotno planovima porodice, bezbednosne snage su za sada odbile želju Modžtabe Hamneija da prisustvuje sahrani u Mešhedu zbog straha od potencijalnog napada Izraela Drugi dan ceremonije sahrane ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu počeo danas pred stotinama hiljada okupljenih
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