Pucnjava na državni praznik, ima ranjenih! Deca hitno prevezena u bolnicu u Njujorku, dečak (6) pogođen u stomak (foto)

"Sedam povređenih je u stabilnom stanju, dok je 21-godišnja žena u kritičnom stanju nakon što je pogođena u grudi", navodi policija Na mestu zločina pronađeno je vatreno oružje, ali za sada nema uhapšenih Osam osoba, uključujući četvoro dece, ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila na Koni Ajlendu u njujorškoj opštini Bruklin, saopštila je Policijska uprava Njujorka (NYPD). Policija je reagovala na prijave o više ranjenih iz vatrenog oružja oko 22.37 časova, preneo