Putin pozvao Trampa da poseti Rusiju. Dvojica lidera razgovarala telefonom o Ukrajini, Bliskom Istoku i bilateralnim odnosima.

Razgovor je inicirao Tramp, trajao je sat i 25 minuta i ocenjen je kao konstruktivan i poslovan Oba lidera su razmatrala mogućnosti saradnje nakon završetka sukoba u Ukrajini i naglasila važnost očuvanja zajedničkog istorijskog nasleđa Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje,