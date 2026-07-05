Putin pozvao Trampa da poseti Rusiju. Dvojica lidera razgovarala telefonom o Ukrajini, Bliskom Istoku i bilateralnim odnosima.

Blic pre 1 sat
Putin pozvao Trampa da poseti Rusiju. Dvojica lidera razgovarala telefonom o Ukrajini, Bliskom Istoku i bilateralnim odnosima.
Razgovor je inicirao Tramp, trajao je sat i 25 minuta i ocenjen je kao konstruktivan i poslovan Oba lidera su razmatrala mogućnosti saradnje nakon završetka sukoba u Ukrajini i naglasila važnost očuvanja zajedničkog istorijskog nasleđa Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje,
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