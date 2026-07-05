Sudario se sa: Bmw-om, pa se zakucao u banderu Mladić (22) poginuo na licu mesta u Boljevcima, drugi vozač bio pijan

Blic pre 7 minuta
Sudario se sa: Bmw-om, pa se zakucao u banderu Mladić (22) poginuo na licu mesta u Boljevcima, drugi vozač bio pijan

Nesreća se dogodila kada se 'alfa romeo' sudario sa BMW-om, a zatim udario u betonsku banderu Mladić je preminuo na licu mesta usled siline udarca U jezivoj nesreći u Boljevcima, momak (22) poginuo je na licu mesta nakon sudara sa BMW-om čiji vozač je imao alkohol u krvi.

Od siline udarca, "alfa romeo" se odbio od BMW i velikom brzinom se zakucao u betonsku banderu. Mladić je, nažalost, od siline udarca, preminuo na licu mesta. Službenici policije i Hitne pomoći su brzo došli na mesto saobraćajne nesreće, ali mladiću nije bilo pomoći. Policija je testirala vozača BMW na alkohol i utvrđeno je da je u tom trenutku imao 1,17 promila alkohola u krvi. ( Kurir)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Detalji jezive nesreće u boljevcu kod surčina: Posle sudara sa BMW-om "alfa" se zakucala u banderu, mladi vozač poginuo, a…

Detalji jezive nesreće u boljevcu kod surčina: Posle sudara sa BMW-om "alfa" se zakucala u banderu, mladi vozač poginuo, a drugom vozaču izmereno 1,17 promila!

Kurir pre 37 minuta
Vozač BMW-a imao 1,17 promila alkohola u krvi: Novi detalji nesreće u Boljevcima u kojoj je poginuo mladić

Vozač BMW-a imao 1,17 promila alkohola u krvi: Novi detalji nesreće u Boljevcima u kojoj je poginuo mladić

Mondo pre 22 minuta
MUP: Tri mlade osobe stradale u dve teške saobraćajne nesreće, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

MUP: Tri mlade osobe stradale u dve teške saobraćajne nesreće, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

Insajder pre 2 sata
Ovog jutra u saobraćaju poginulo troje mladih, MUP apeluje da se vozi pažljivo

Ovog jutra u saobraćaju poginulo troje mladih, MUP apeluje da se vozi pažljivo

Vreme pre 1 sat
Ugašena još tri mlada života: Dva osamnaestogodišnjaka savila automobil oko drveta u Banji Koviljači, mladić (22) poginuo u…

Ugašena još tri mlada života: Dva osamnaestogodišnjaka savila automobil oko drveta u Banji Koviljači, mladić (22) poginuo u Surčinu. Uznemirujući prizor, MUP ponovo apeluje (foto)

Dnevnik pre 1 sat
Detalji strašne nesreće u Boljevcima: Sudar "alfe" i BMW, mladić ostao na mestu mrtav posle udarca u banderu

Detalji strašne nesreće u Boljevcima: Sudar "alfe" i BMW, mladić ostao na mestu mrtav posle udarca u banderu

Telegraf pre 1 sat
Dvojica mladića stradala na mestu, obojici bilo tek 18! Detalji užasne saobraćajke u Banji Koviljači

Dvojica mladića stradala na mestu, obojici bilo tek 18! Detalji užasne saobraćajke u Banji Koviljači

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BMWAlfa Romeo

Zabava, najnovije vesti »

Porodila se naša voditeljka! Ćerki dala ime koje nosi jaku simboliku, čestitke samo pljušte

Porodila se naša voditeljka! Ćerki dala ime koje nosi jaku simboliku, čestitke samo pljušte

Telegraf pre 2 minuta
Mnogi zaboravljaju da ovo urade pre nego što iseku lubenicu: Poznata domaćica upozorava na grešku koja košta zdravlja

Mnogi zaboravljaju da ovo urade pre nego što iseku lubenicu: Poznata domaćica upozorava na grešku koja košta zdravlja

Blic pre 42 minuta
Sudario se sa: Bmw-om, pa se zakucao u banderu Mladić (22) poginuo na licu mesta u Boljevcima, drugi vozač bio pijan

Sudario se sa: Bmw-om, pa se zakucao u banderu Mladić (22) poginuo na licu mesta u Boljevcima, drugi vozač bio pijan

Blic pre 7 minuta
Nedeljni horoskop od 6. do 12. jula 2026. godine

Nedeljni horoskop od 6. do 12. jula 2026. godine

Moj Novi Sad pre 42 minuta
Srpkinja za plastične operacije dala kao za stan u Beogradu, a sad smo je uhvatili na aerodromu sa sinom: Ovako izgleda bez…

Srpkinja za plastične operacije dala kao za stan u Beogradu, a sad smo je uhvatili na aerodromu sa sinom: Ovako izgleda bez trunke šminke (video)

Blic pre 57 minuta