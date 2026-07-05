Sudario se sa: Bmw-om, pa se zakucao u banderu Mladić (22) poginuo na licu mesta u Boljevcima, drugi vozač bio pijan

Nesreća se dogodila kada se 'alfa romeo' sudario sa BMW-om, a zatim udario u betonsku banderu Mladić je preminuo na licu mesta usled siline udarca U jezivoj nesreći u Boljevcima, momak (22) poginuo je na licu mesta nakon sudara sa BMW-om čiji vozač je imao alkohol u krvi.

Od siline udarca, "alfa romeo" se odbio od BMW i velikom brzinom se zakucao u betonsku banderu. Mladić je, nažalost, od siline udarca, preminuo na licu mesta. Službenici policije i Hitne pomoći su brzo došli na mesto saobraćajne nesreće, ali mladiću nije bilo pomoći. Policija je testirala vozača BMW na alkohol i utvrđeno je da je u tom trenutku imao 1,17 promila alkohola u krvi. ( Kurir)