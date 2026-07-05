Trump stavio sebe u prvi plan tokom proslave Dana nezavisnost

Bloomberg Adria pre 4 sati  |  Jeff Mason i María Paula
Trump stavio sebe u prvi plan tokom proslave Dana nezavisnost

Predsednik SAD Donald Trump je u subotu stavio sebe u prvi plan proslave Dana nezavisnosti SAD, održavši govor i priredivši program kojim je obeležena 250. godišnjica nezavisnosti, uz isticanje sopstvenih političkih prioriteta.

Trump je govorio nakon 23.00 na Nacionalnoj aleji u Vašingtonu (Nacionalni mol), nakon što su zbog oluja ranije tokom večeri posetioci morali da se evakuiši a njegovo obraćanje odloženo. On je prilikom obraćanja nastojao da pošalje optimističnu poruku o budućnosti Amerike. "Sa 250 godina, mi smo možda najstarija ustavna republika na svetu, ali tek smo na početku, jer najbolje tek dolazi", rekao je on. Trump nije krio zadovoljstvo što predvodi proslavu 4. jula,
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