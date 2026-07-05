Eksplozivna naprava bačena ispred vile vlasnika Industrije mesa „Matijević“ u Herceg Novom

Danas pre 8 sati  |  Vijesti
Eksplozivna naprava bačena ispred vile vlasnika Industrije mesa „Matijević“ u Herceg Novom

Eksplozivna naprava bačena je večeras oko 20 časova ispred vile srpskog biznismena i vlasnika Industrije mesa „Matijević“ na šetalištu Pet Danica, u naselju Savina, u Herceg Novom, prenose Vijesti.

Kako dodaju, bombaški napad policiji je prijavio Zoran Matijević, sin Petra Matijevića, na čije ime je upisana vila. On je naveo da su od detonacije popucala stakla na kući, ali da u napadu nije bilo povređenih. Ekipe policije su upućene na mesto bombaškog napada i utvrđuje se motiv. Vlasnik kuće u biznis sa mesom ušao je 1991. godine kada je otvorio zanatsko-trgovačku radnju „MIM“. Danas, 35 godine kasnije, Matijević ima preko 155 maloprodajnih objekata širom
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