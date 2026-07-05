Kad i gde možete gledati meč Novak Đoković – Roman Sifijulin na Vimbldonu?

Danas pre 6 sati  |  M. L.
Kad i gde možete gledati meč Novak Đoković – Roman Sifijulin na Vimbldonu?

Srpski teniser Novak Đoković u nedelju će pokušati da se plasira u svoje 17. četvrtfinale na Vimbldonu i rekordnu 106. pobedu na ovom turniru.

Meč osmine finala između Đokovića i Romana Safijulina na programu je na Centralnom stadionu prvi po redu, što znači da počinje u 14.30 po srednjoevropskom vremenu. Đoković i Safijulin dosad su se sastajali triput i svi su pripali najboljem teniseru svih vremena, koji je dobio is vih pest setova u tim duelima. U prve tri runde Đoković je bio bolji od Vua (3:1), Cicipasa (3:0) i Rinderkneša (3:1), dok je Safijulin savladao Rubljova (3:2), Van de Zandšulpa (3:2) i
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