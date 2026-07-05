Mbape sa „bele tačke“ prekinuo mučenje Francuza i poslao ih u četvrtfinale

Danas pre 5 sati  |  M. L.
Mbape sa „bele tačke“ prekinuo mučenje Francuza i poslao ih u četvrtfinale

Fudbaleri Francuske su u Filadelfiji pobedili Paragvaj sa 1:0 u osmini finala Mundijala i u narednoj rundi će igrati protiv Maroka.

Francuska je dominirala u prvom delu, ali poprilično jalovo. Imali su 81 posto posed lopte, ali nisu uspeli da upute nijedan šut u okvir gola (nije ni Paragvaj) niti da stvore šansu pa se na poluvreme otišlo sa 0:0 ili tačnije ništa – ništa. Treba istaći da je velika vrućina bila u Filadelfiji, pa je te smetalo igračima, a bogami i navijačima koji su pratili ovaj susret. Krenuli su „galski petlovi“ jače u nastavku i počele su se ređati prilike. Prvo je Mbape loše
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