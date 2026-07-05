N1: Zvonka Veselinovića čuva aktivni snajperista SAJ-a

Danas pre 9 sati  |  N1
N1: Zvonka Veselinovića čuva aktivni snajperista SAJ-a

Osim pripadnika Žandarmerije, biznismena Zvonka Veselinovića obezbeđuje i jedan aktivni pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ), saznaje N1.

U pitanju je Neđeljko Gole (39) iz Priboja, koji umesto na redovan posao u bazi SAJ-a u Batajnici svoje „radno vreme“ provodi kao deo obezbeđenja čoveka koji se zbog svojih poslova već godinama nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Ovu informacija je za N1 potvrdio i jedan izvor upoznat sa dešavanjima u SAJ, koji tvrdi da se Gole bavi obezbeđenjem Veselinovića od kada je Igor Žmirić došao na čelo te jedinice krajem prošle godine umesto penzionisanog
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