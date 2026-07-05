Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno i na nivou Vojvodine

Platforma za evropsku Srbiju saopštila je da od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine. „Naše organizacije naročito će se fokusirati na borbu protiv korupcije i kriminala u vojvođanskim mestima, na vladavinu prava, decentralizaciju i sprečavanje izborne krađe koju režim braće Vučić uveliko sprema“, poručila je Platforma. ; Platformu za evropsku Srbiju čine Stranka slobode i pravde, Srbija centar Srce, Pokret slobodnih građana i Građanski pokret Solidarnost, a