Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno i na nivou Vojvodine

Danas pre 1 sat  |  Beta
Platforma za evropsku Srbiju od danas zajedno i na nivou Vojvodine
Platforma za evropsku Srbiju saopštila je da od danas zajedno deluje i na nivou Vojvodine. „Naše organizacije naročito će se fokusirati na borbu protiv korupcije i kriminala u vojvođanskim mestima, na vladavinu prava, decentralizaciju i sprečavanje izborne krađe koju režim braće Vučić uveliko sprema“, poručila je Platforma. ; Platformu za evropsku Srbiju čine Stranka slobode i pravde, Srbija centar Srce, Pokret slobodnih građana i Građanski pokret Solidarnost, a
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