Policija sprečava projekciju filma „Tura do Strazbura“ u centru Sremskih Karlovaca

Nadležna inspekcija zabranila je održavanje projekcije dokumentarnog filma „Tura do Strazbura“ u pešačkoj zoni u centru Sremskih Karlovaca.

Na lice mesta je izašla policija, a pojavili su se i aktivisti Srpske napredne stranke koji su razvili svoj transparent. Kako je za N1 rekla Suzana Stojaković iz Zbora Sremski Karlovci, za subotu popodne je bilo planirano druženje sa studentima i projekcija filma u centru ovog mesta. „Građani se polako okupljaju, ali smo dobili informaciju da je nadležni inspektor izašao na teren i obavestio da ne mogu da izvrše projekciju jer nameravaju da zabrane projektor i