Policija sprečava projekciju filma „Tura do Strazbura“ u centru Sremskih Karlovaca

Danas pre 12 sati  |  N1
Policija sprečava projekciju filma „Tura do Strazbura“ u centru Sremskih Karlovaca

Nadležna inspekcija zabranila je održavanje projekcije dokumentarnog filma „Tura do Strazbura“ u pešačkoj zoni u centru Sremskih Karlovaca.

Na lice mesta je izašla policija, a pojavili su se i aktivisti Srpske napredne stranke koji su razvili svoj transparent. Kako je za N1 rekla Suzana Stojaković iz Zbora Sremski Karlovci, za subotu popodne je bilo planirano druženje sa studentima i projekcija filma u centru ovog mesta. „Građani se polako okupljaju, ali smo dobili informaciju da je nadležni inspektor izašao na teren i obavestio da ne mogu da izvrše projekciju jer nameravaju da zabrane projektor i
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