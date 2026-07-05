Srbija izgubila u drugom kolu turnira u Budimpešti

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je od Mađarske 17:13 (2:2, 6:1, 5:5, 4:5) u meču drugog kola prijateljskog turnira u Budimpešti.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa šest golova. Po dva puta su se u strelce upisali Novaković i Кojić, a po jednom Stanojević, Кovačević i Jauković. Srbija na ovom turniru nastupa u sklopu priprema za učešće na Mediteranskim igrama (Taranto, Italija, 21.8 – 3.9.2026.), dok se Mađarska priprema za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa, koji će biti odigran krajem meseca u Australiji. Izabranici selektora Vladimira Vujasinovića