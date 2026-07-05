Srbija izgubila u drugom kolu turnira u Budimpešti

Danas pre 7 sati  |  M. L.
Srbija izgubila u drugom kolu turnira u Budimpešti

Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je od Mađarske 17:13 (2:2, 6:1, 5:5, 4:5) u meču drugog kola prijateljskog turnira u Budimpešti.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa šest golova. Po dva puta su se u strelce upisali Novaković i Кojić, a po jednom Stanojević, Кovačević i Jauković. Srbija na ovom turniru nastupa u sklopu priprema za učešće na Mediteranskim igrama (Taranto, Italija, 21.8 – 3.9.2026.), dok se Mađarska priprema za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa, koji će biti odigran krajem meseca u Australiji. Izabranici selektora Vladimira Vujasinovića
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Poraz vaterpolista od Mađarske! Katastrofalna druga četvrtina presudila Srbiji

Poraz vaterpolista od Mađarske! Katastrofalna druga četvrtina presudila Srbiji

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VaterpoloItalijaBudimpeštaMađarskaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Brazil bi Norveškoj da vrati dug star tri decenije – ulog je četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 22.00)

Brazil bi Norveškoj da vrati dug star tri decenije – ulog je četvrtfinale Svetskog prvenstva (RTS 1, 22.00)

RTS pre 30 minuta
Omladinci Srbije protiv Hrvatske završavaju Evro, ulog je baraž za Mundijalito (RTS 2, 17.00)

Omladinci Srbije protiv Hrvatske završavaju Evro, ulog je baraž za Mundijalito (RTS 2, 17.00)

RTS pre 10 minuta
Ataman poludeo dok je gledao pobedu Srbije! Sramno ponašanje Turčina! Sedeo pored terena, pa umislio da je on selektor!

Ataman poludeo dok je gledao pobedu Srbije! Sramno ponašanje Turčina! Sedeo pored terena, pa umislio da je on selektor!

Kurir pre 44 minuta
Večeras na Mundijalu: Superzvezde svuda, hoće li „Asteka“ pasti?

Večeras na Mundijalu: Superzvezde svuda, hoće li „Asteka“ pasti?

Sport klub pre 55 minuta
Triput legenda pa spasilac Nemačke?

Triput legenda pa spasilac Nemačke?

Dojče vele pre 54 minuta