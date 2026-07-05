Završen protest ispred policijske uprave u Rakovici, okupljeni zatražili smenu načelnika Milana Pekovića

Zbog Rakovica i drugi građani skupili su se danas ispred Policijske stanice u Rakovici, gde je održan protest povodom nereagovanja policije na incidente na događaju krajem aprila, kada je otet aktivista Vojislav Zdravkovski u Resniku.

Tokom skupa, građanka Gordana Đokić uzvikivala je ispred Policijske stanice Rakovica: „Ispod šlema mozga nema“, kada su joj prišli pripadnici policije i uveli je u stanicu. Međutim, ona je nakon dvočasovnog zadržavanja i davanja izjave puštena na slobodu. Članovi zbora građana Rakovica zatražili su smenu načelnika Policijske stanice Rakovica Milana Pekovića, za šta su pokrenuli i peticiju, koju su građani potpisivali i na samom protestu. Kako je javila reporterka