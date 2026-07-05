Nezapamćen presedan: FIFA uslovno suspendovala Baloguna zbog crvenog kartona, može da igra protiv Belgije

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da je uslovno suspendovala reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država Folarina Baloguna zbog crvenog kartona na meču protiv Bosne i Hercegovine, što znači da će on moći da igra u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije.

Balogun je pre tri dana dobio direktan crveni karton nakon što je nagazio fudbalera BiH Tarika Muharemovića. "Primenom člana 27, sprovođenje automatske suspenzije za američkog igrača Folarina Baloguna odloženo je na uslovni period od jedne godine. Ukoliko tokom tog perioda ponovi prekršaj slične prirode i težine, suspenzija će biti aktivirana i sankcija sprovedena, bez uticaja na eventualne dodatne kazne za novi prekršaj", navela je FIFA. Predsednik SAD Donald