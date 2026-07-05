Nezapamćen presedan: FIFA uslovno suspendovala Baloguna zbog crvenog kartona, može da igra protiv Belgije

Dnevnik pre 59 minuta
Nezapamćen presedan: FIFA uslovno suspendovala Baloguna zbog crvenog kartona, može da igra protiv Belgije

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) saopštila je da je uslovno suspendovala reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država Folarina Baloguna zbog crvenog kartona na meču protiv Bosne i Hercegovine, što znači da će on moći da igra u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije.

Balogun je pre tri dana dobio direktan crveni karton nakon što je nagazio fudbalera BiH Tarika Muharemovića. "Primenom člana 27, sprovođenje automatske suspenzije za američkog igrača Folarina Baloguna odloženo je na uslovni period od jedne godine. Ukoliko tokom tog perioda ponovi prekršaj slične prirode i težine, suspenzija će biti aktivirana i sankcija sprovedena, bez uticaja na eventualne dodatne kazne za novi prekršaj", navela je FIFA. Predsednik SAD Donald
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Tramp se hitno oglasio, za njim i Bela kuća: Amerikanci likuju jer su naterali FIFA da promeni odluku

Tramp se hitno oglasio, za njim i Bela kuća: Amerikanci likuju jer su naterali FIFA da promeni odluku

Mondo pre 14 minuta
Predsednik čestitao kadetima Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na SP u košarci

Predsednik čestitao kadetima Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na SP u košarci

RTV pre 59 minuta
Dačić čestitao kadetima Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na SP u košarci

Dačić čestitao kadetima Srbije na osvojenoj srebrnoj medalji na SP u košarci

RTV pre 39 minuta
Amerikanci ipak prejaki, U17 selekcija Srbije osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu

Amerikanci ipak prejaki, U17 selekcija Srbije osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu

Morava info pre 1 sat
Veliko priznanje za fantastičnog Srbina: Nikola Kusturica u najboljoj petorci Svetskog prvenstva do 17 godina u Turskoj

Veliko priznanje za fantastičnog Srbina: Nikola Kusturica u najboljoj petorci Svetskog prvenstva do 17 godina u Turskoj

Kurir pre 44 minuta
Skandal ili pravda? FIFA napravila haos na Mundijalu, Tramp odmah reagovao!

Skandal ili pravda? FIFA napravila haos na Mundijalu, Tramp odmah reagovao!

Kurir pre 54 minuta
„Tramp karton“ jači od crvenog – žestoka reakcija iz Brisela: „Zapanjeni smo!“ /video/

„Tramp karton“ jači od crvenog – žestoka reakcija iz Brisela: „Zapanjeni smo!“ /video/

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoFIFABosnaHercegovinaBosna i HercegovinaBelgija

Sport, najnovije vesti »

Tramp pozdravio odluku: FIFA poništila crveni karton američkom fudbaleru pred meč osmine finala

Tramp pozdravio odluku: FIFA poništila crveni karton američkom fudbaleru pred meč osmine finala

Danas pre 4 minuta
U dosadašnjim mečevima sa ovim rivalom ima polovičan učinak: Đoković dobio protivnika u četvrtfinalu Vimbldona

U dosadašnjim mečevima sa ovim rivalom ima polovičan učinak: Đoković dobio protivnika u četvrtfinalu Vimbldona

Danas pre 1 sat
Amerika i dalje neprikosnovena na Svetskim prvenstvima: Srebro za Orliće

Amerika i dalje neprikosnovena na Svetskim prvenstvima: Srebro za Orliće

Danas pre 1 sat
Nastavlja se sumrak favorita u ženskoj konkurenciji na Vimbldonu: Kraj za prvu na svetu

Nastavlja se sumrak favorita u ženskoj konkurenciji na Vimbldonu: Kraj za prvu na svetu

Danas pre 2 sata
Hrvati su bili ubedljivi: Srbija porazom završila učešče na Evropskom prvenstvu, ostala i bez baraža za Mundijal

Hrvati su bili ubedljivi: Srbija porazom završila učešče na Evropskom prvenstvu, ostala i bez baraža za Mundijal

Danas pre 3 sata