“Svi smo okej” oglasio se biznismen Matijević nakon bombaškog napada u Herceg Novom

Prvo oglašavanje biznismena Matijevića nakon bombaškog napada u Herceg Novom

" Svi smo okej. Ovo je drugi put," rekao je kratko za " Blic" Zoran Matijević, sin Petra Matijevića u čije dvorište kuće u Herceg Novom je sinoć oko 20 časova bačena, najverovatnije, ručna bomba. Kako su naveli iz Uprave policije Crne Gore, dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Herceg Novi sinoć u 20.05 časova telefonom se obratio Zoran Matijević i prijavio da je u dvorištu njegove kuće došlo do eksplozije. "Izlaskom na lice mesta policijski službenici utvrdili su