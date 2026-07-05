“Svi smo okej” oglasio se biznismen Matijević nakon bombaškog napada u Herceg Novom

Dnevnik pre 58 minuta
“Svi smo okej” oglasio se biznismen Matijević nakon bombaškog napada u Herceg Novom

Prvo oglašavanje biznismena Matijevića nakon bombaškog napada u Herceg Novom

" Svi smo okej. Ovo je drugi put," rekao je kratko za " Blic" Zoran Matijević, sin Petra Matijevića u čije dvorište kuće u Herceg Novom je sinoć oko 20 časova bačena, najverovatnije, ručna bomba. Kako su naveli iz Uprave policije Crne Gore, dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Herceg Novi sinoć u 20.05 časova telefonom se obratio Zoran Matijević i prijavio da je u dvorištu njegove kuće došlo do eksplozije. "Izlaskom na lice mesta policijski službenici utvrdili su
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