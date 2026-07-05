Ugašena još tri mlada života: Dva osamnaestogodišnjaka savila automobil oko drveta u Banji Koviljači, mladić (22) poginuo u Surčinu. Uznemirujući prizor, MUP ponovo apeluje (foto)

Dnevnik pre 20 minuta
Ugašena još tri mlada života: Dva osamnaestogodišnjaka savila automobil oko drveta u Banji Koviljači, mladić (22) poginuo u…

Tri mlade osobe nastradale su jutros u dve teške saobraćajne nezgode koje su se dogodile u Surčinu i Banji Koviljači, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saobraćajnoj nezgodi u Surčinu poginuo je vozač (22) putničkog vozila, dok su u Banji Koviljači život izgubila dva osamnaestogodišnjaka, vozač sa probnom vozačkom dozvolom i suvozač iz istog putničkog vozila. Prema prvim informacijama, do obe saobraćajne nezgode došlo je usled neprilagođene brzine uslovima saobraćaja i gubitka kontrole nad vozilima. A post shared by Ž ＯＺＩ ＩＮＦＯＭＥＤＩＡ (@zozi_infomedia) Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije skreće pažnju
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

MUP: Tri mlade osobe stradale u dve teške saobraćajne nesreće, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

MUP: Tri mlade osobe stradale u dve teške saobraćajne nesreće, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

Insajder pre 31 minuta
Ovog jutra u saobraćaju poginulo troje mladih, MUP apeluje da se vozi pažljivo

Ovog jutra u saobraćaju poginulo troje mladih, MUP apeluje da se vozi pažljivo

Vreme pre 10 minuta
Tragično jutro na putevima, poginula tri mladića – MUP apeluje na oprez za volanom

Tragično jutro na putevima, poginula tri mladića – MUP apeluje na oprez za volanom

RTS pre 56 minuta
Na istom mestu ranije poginula 4 momka! Novi detalji jezive nesreće kod Banje Koviljače u kojoj su stradala dva tinejdžera (18)…

Na istom mestu ranije poginula 4 momka! Novi detalji jezive nesreće kod Banje Koviljače u kojoj su stradala dva tinejdžera (18)

Blic pre 51 minuta
Apel iz MUP-a na mlade zbog sve češćih saobraćajki sa smrtnim ishodom

Apel iz MUP-a na mlade zbog sve češćih saobraćajki sa smrtnim ishodom

Vranje news pre 1 sat
FOTO Troje mladih poginulo u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači, MUP uputio apel

FOTO Troje mladih poginulo u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači, MUP uputio apel

Radio 021 pre 56 minuta
MUP: Tri mlade osobe nastradale jutros u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači

MUP: Tri mlade osobe nastradale jutros u saobraćajnim nesrećama u Surčinu i Banji Koviljači

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Zabava, najnovije vesti »

MUP: Tri mlade osobe stradale u dve teške saobraćajne nesreće, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

MUP: Tri mlade osobe stradale u dve teške saobraćajne nesreće, apel vozačima da dosledno poštuju saobraćajne propise

Insajder pre 31 minuta
Ovog jutra u saobraćaju poginulo troje mladih, MUP apeluje da se vozi pažljivo

Ovog jutra u saobraćaju poginulo troje mladih, MUP apeluje da se vozi pažljivo

Vreme pre 10 minuta
Evo koliko godina je napunio Luka Dačić: Danas slavi rođendan, a malo ko zna koje je godište

Evo koliko godina je napunio Luka Dačić: Danas slavi rođendan, a malo ko zna koje je godište

Blic pre 31 minuta
Izvadili ste beli i crni luk iz bašte? Evo šta odmah da posejete na praznu gredicu

Izvadili ste beli i crni luk iz bašte? Evo šta odmah da posejete na praznu gredicu

Blic pre 11 minuta
Porodila se naša voditeljka: Ćerki je dala moćno ime, a čestitke stižu sa svih strana (foto)

Porodila se naša voditeljka: Ćerki je dala moćno ime, a čestitke stižu sa svih strana (foto)

Blic pre 11 minuta