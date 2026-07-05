CLS: Zbog neizvršavanja sudske presude, penali za Beograd 300.000 dinara dnevno

Ilustracija (Foto: Shutterstock/librakv) Centar za lokalnu samoupravu saopštio je da Beograđani plaćaju dnevnu kamatu od oko 300.000 dinara, ili blizu 10 miliona dinara mesečno, zbog neizvršavanja pravosnažne presude, kojom je Grad Beograd obavezan da isplati zaostala dugovanja konzorcijumu prevoznika Arriva Litas.

CLS podseća da je konzorcijum Arriva Litas u svom sastavu imao 19 prevoznika, od kojih mnogi i danas rade, kao i da je dobio Grad Beograd na sudu, jer ugovor nije poštovan, a presuda je pravosnažna i izvršna. - Neizvršavanjem ove presude rukovodstvo Beograda pravi svakog dana novi dug Beograđanima, što predstavlja vrhunsku neodgovornost - istakao je CLS.