Državljanin Srbije uhapšen zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru

Državljanin Srbije uhapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru, preneli su danas crnogorski mediji. "Službenici Odeljenja bezbednosti Bar uhapsili su S.

S. (24) iz Srbije osumnjičenog da je u maju ove godine izazvao požar u jednom fitnes centru u Baru", navodi se u saopštenju uprave barske policije, prenosi RTCG. Kako navode iz policije, sumnja se da je S. S. 20. maja nasilno ušao u privatni fitnes centar koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade. "Nakon toga je lako zapaljivom tečnošću polio radni sto, a potom otvorenim plamenom izazvao požar, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu", saopšteno je