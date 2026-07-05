Državljanin Srbije uhapšen zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: Tanjug
Državljanin Srbije uhapšen zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru

Državljanin Srbije uhapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru, preneli su danas crnogorski mediji. "Službenici Odeljenja bezbednosti Bar uhapsili su S.

S. (24) iz Srbije osumnjičenog da je u maju ove godine izazvao požar u jednom fitnes centru u Baru", navodi se u saopštenju uprave barske policije, prenosi RTCG. Kako navode iz policije, sumnja se da je S. S. 20. maja nasilno ušao u privatni fitnes centar koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade. "Nakon toga je lako zapaljivom tečnošću polio radni sto, a potom otvorenim plamenom izazvao požar, nakon čega se udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu", saopšteno je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Državljanin Srbije uhapšen zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru

Državljanin Srbije uhapšen zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru

RTV pre 1 sat
Zapalio fitnes centar: Mladić iz Srbije uhapšen u Baru zbog izazivanja opšte opasnosti!

Zapalio fitnes centar: Mladić iz Srbije uhapšen u Baru zbog izazivanja opšte opasnosti!

Kurir pre 1 sat
Državljanin Srbije (24) uhapšen zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru

Državljanin Srbije (24) uhapšen zbog sumnje da je izazvao požar u fitnes centru u Baru

Newsmax Balkans pre 1 sat
Zapalio teretanu i pobegao: Uhapšen državljanin Srbije (24) zbog podmetanja požara u Baru, policija za njim tragala dva meseca…

Zapalio teretanu i pobegao: Uhapšen državljanin Srbije (24) zbog podmetanja požara u Baru, policija za njim tragala dva meseca

Blic pre 2 sata
Mladi Srbin zapalio teretanu u Baru: Uhapšen tokom pokušaja bekstva na graničnom prelazu

Mladi Srbin zapalio teretanu u Baru: Uhapšen tokom pokušaja bekstva na graničnom prelazu

RINA pre 3 sata
Uhapšen državljanin Srbije osumnjičen za izazivanje požara u Baru

Uhapšen državljanin Srbije osumnjičen za izazivanje požara u Baru

Nova pre 3 sata
Državljanin Srbije uhapšen u Crnoj Gori zbog sumnje da je izazvao požar u jednom objektu u Baru

Državljanin Srbije uhapšen u Crnoj Gori zbog sumnje da je izazvao požar u jednom objektu u Baru

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gorapožarhapšenjebar

Balkan, najnovije vesti »

MUP Crne Gore: Otkazan boravak trojici državljana Rusije nakon pronalaska sofisticirane digitalne opreme

MUP Crne Gore: Otkazan boravak trojici državljana Rusije nakon pronalaska sofisticirane digitalne opreme

Insajder pre 37 minuta
Stevandić: Ako mogu SAD i Rusija, šta sprečava EU da dođe u Bratunac

Stevandić: Ako mogu SAD i Rusija, šta sprečava EU da dođe u Bratunac

RTV pre 47 minuta
Republika Srpska: Služen parastos za 24 srpska civila ubijena u selu Krnjići

Republika Srpska: Služen parastos za 24 srpska civila ubijena u selu Krnjići

RTV pre 7 minuta
(FOTO) Trojici ruskih državljana otkazan boravak u Crnoj Gori nakon pronalaska sumnjive opreme

(FOTO) Trojici ruskih državljana otkazan boravak u Crnoj Gori nakon pronalaska sumnjive opreme

N1 Info pre 27 minuta
(Foto, video) Demonstranti razbijali prozore, policija aktivirala vodene topove. Haos se širi na ulicama Albanije: Traži se…

(Foto, video) Demonstranti razbijali prozore, policija aktivirala vodene topove. Haos se širi na ulicama Albanije: Traži se Ramina ostavka zbog Kušnerovog projekta, kovčeg zgrozio sve

Blic pre 47 minuta