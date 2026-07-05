Imate nedoumicu o katastru? RGZ pokrenuo novu rubriku za pitanja građana

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Imate nedoumicu o katastru? RGZ pokrenuo novu rubriku za pitanja građana

Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, Republički geodetski zavod pokreće rubriku "Građanin pita, RGZ odgovara", saopštio je danas RGZ. "Republički geodetski zavod je i do sada redovno odgovarao na pitanja građana i pružao informacije u okviru svojih zakonskih nadležnosti.

Zbog sve većeg interesovanja javnosti za pitanja koja se odnose na nepokretnosti, katastar i upis prava, RGZ će od sada pojedina pitanja građana, za koja proceni da su od šireg značaja i korisna za javnost, objavljivati i javno, uz jasne, stručne i dokumentovane odgovore", navodi se u saopštenju. Cilj rubrike "Građanin pita, RGZ odgovara" jeste da se građanima na razumljiv način objasne postupci pred RGZ-om, nadležnosti katastra, kao i razlika između poslova RGZ-a
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