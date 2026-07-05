Mali: Batočina ima poseban značaj za razvoj, zbog toga važno da se nastave ulaganja

Euronews pre 52 minuta  |  Autor: Tanjug
Mali: Batočina ima poseban značaj za razvoj, zbog toga važno da se nastave ulaganja

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali rekao je da Batočina ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj Šumadije i da je zbog toga važno da se nastave ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu.

Mali je istakao da se Batočina nalazi na raskršću puteva i da predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije. "Ova opština se nalazi na raskršću puteva i predstavlja važnu vezu između Kragujevca, Jagodine, Beograda i juga Srbije. Smeštena uz Koridor 10 i u dolini Lepenice, danas ima poseban značaj za saobraćajni, privredni i ukupni razvoj ovog dela naše zemlje", naveo je on na Instagramu nakon skupa građana koji je održan u Batočini.
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